Lupo investito e ucciso da un'auto a Civita Castellana sulla bretella da Sassacci alla Nepesina

Alfredo Parroccini 03 dicembre 2020 a

a

a

Civita Castellana, nella mattina del 3 dicembre un grosso lupo è stato ucciso lungo la strada statale in prossimità dell’area di servizio Pegaso che sta sulla bretellina, o Circonvallazione, che da Sassacci arriva sulla Nepesina all’altezza dell’uscita per Quartaccio/Corchiano/Fabrica di Roma.

L’animale è stato investito da un auto in corsa che non ha potuto evitare la collisione. Il violento impatto non ha lasciato scampo al lupo che è morto sul colpo. L’episodio conferma quanto scritto alcuni mesi fa dal Corriere di Viterbo sull’esistenza nella zona di località Quartaccio di gruppi di lupi o,secondo alcuni, di cani allo stato brado.

Negli scorsi mesi i lupi, che erano stati anche fotografati, furono autori di vere mattanze di pecore e di capre all’interno di fattorie, casolari e abitazioni ubicate nelle campagne del territorio falisco. Scene mai viste in passato e che hanno allarmato non solo gli allevatori di professione e i pastori, ma anche le semplici famiglie che possiedono animali da cortile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.