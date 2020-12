03 dicembre 2020 a

Coronavirus, il sindaco di Bagnoregio Luca Profili in quarantena dopo che un'assessora è risultata positiva. E' stato lo stesso primo cittadino ad annunciarlo su Facebook: "Vista la positività al Covid-19 dell’assessora e amica Sabrina Crosta, rientrando io tra i suoi contatti stretti, mi trovo già da oggi in isolamento, fino a quando non mi sottoporrò al test. Lavorerò da casa, e sarò come sempre, a disposizione della mia città".

"Come abbiamo visto, dopo molti giorni di discesa continua dei contagiati, oggi siamo davanti ad un nuovo piccolo picco", ha commentato il primo cittadino aggiungendo: "Abbiamo cercato, come nelle altre situazioni, grazie anche e soprattutto al muovo macchinario presente alla Casa della Salute, di arginare ulteriori casi di positività legati a questi nuovi sei. Quello che emerge è di nuovo un’espansione del virus a livello familiare rispetto a casi già presenti".

