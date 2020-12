Viterbo, Talete alzerà ancora le tariffe dell'acqua. Ma gli aumenti non saranno retroattivi

03 dicembre 2020 a

a

a

Le tariffe idriche -assemblea dei sindaci permettendo- subiranno nuovi aumenti a partire dal 2021. Dopo l’allarme della consigliera comunale del Pd Luisa Ciambella e le dichiarazioni del sindaco Giovanni Arena rilasciateal Corriere di Viterbo (“credo che per garantire l’equilibrio finanziario gli aumenti siano inevitabili”), la conferma arriva dal direttore di Talete, Alessandro Fraschetti, che assicura tuttavia che non si tratterà di aumenti retroattivi: “Le tariffe applicate negli anni 2018 e 2019 non saranno oggetto di conguaglio”.

Fraschetti invita a non fare paragoni con le tariffe nei comuni in cui non è presente Talete: “E’ opportuno ribadire, infatti, come in altre realtà esistano sacche di disservizio: è il caso del mancato rispetto della qualità dell’acqua. Talete distribuisce invece acqua di qualità entro i limiti di legge e spende oltre 9 milioni di euro l’anno per la sua potabilizzazione a causa della presenza di arsenico e fluoruri: tale importo rappresenta un quarto dei costi di gestione e dunque un quarto della tariffa. Sono inutili, perciò, i confronti con tutte quelle tariffe che non contengono tali costi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.