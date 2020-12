Acquapendente: picchiato perché tenta di difendere il figlio del cugino. Si apre il processo all'aggressore

02 dicembre 2020 a

È entrato nel vivo il processo a carico di un ventenne, accusato di aver preso a calci un 46enne, la notte tra il 18 e il 19 agosto del 2017 ad Acquapendente. Ieri in aula è stato sentito l’uomo, costituitosi parte civile, il quale avrebbe riportato lesioni giudicate guaribili in 60 giorni. “Erano circa le 3 di mattina e dopo una festa di paese, mentre camminavo, quando sono arrivato in piazza, ho visto il figlio di mio cugino e un altro ragazzo che stavano discutendo – ha riferito il 46enne – e quindi sono intervenuto per capire cosa stesse succedendo e questo ragazzo mi ha spinto e preso a calci mentre ero a terra”. La presunta vittima ha raccontato, inoltre, di essere andato al pronto soccorso e di aver dichiarato ai medici di essere caduto da una scala. “Non volevo tirare in ballo nessuno. Volevo lasciar perdere. I medici non mi hanno creduto e 10 giorni dopo, vedendo che le lesioni peggioravano, ho aspettato che il medico che mi aveva preso in cura tornasse dalle ferie a cui ho raccontato di essere stato picchiato. Poi ho denunciato un mese dopo” ha concluso il 46enne. L’avvocato Vincenzo Dionisi, legale dell’imputato, ha domandato al 46enne se avesse chiesto dei soldi al suo assistito prima di denunciarlo, ma l’uomo ha negato.

