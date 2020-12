Chi l'ha Visto? Giuseppe Maravigna aveva già tentato di fuggire dall'ospedale di Viterbo. Appello della figlia: "Aiutatemi". Il video

02 dicembre 2020 a

Aveva già tentato di fuggire dall'ospedale Belcolle nelle settimane scorse Giuseppe Maravigna, il 71enne che da sabato 28 novembre è scomparso dopo essersi allontanato da Villa Immacolata poco dopo essere stato ricoverato. La rivelazione è arrivata durante un servizio andato in onda durante la puntata di Chi l'ha Visto? del 2 dicembre su Rai Tre. E' stato trasmesso un video che riprende l'uomo all'esterno dell'ospedale di Viterbo in pigiama.

"Mi era stato detto che era stato ritrovato immediatamente, invece, successivamente, sono venuta a sapere che è stato rintracciato da una pattuglia della polizia vicino a un semaforo e riportato in ospedale".

L'uomo, residente a Tarquinia, era ricoverato in ospedale per un ictus, ma si stava riprendendo. Proprio sabato scorso era stato ricoverato a Villa Immacolata per continuare la riabilitazione, ma nella casa di cura non è rimasto neppure una notte. Alle 20.20, come testimoniano le telecamere all'esterno della struttura che lo hanno ripreso, si è allontanato. "Siamo stati avvisati solo intorno alle 23, c'è un gap di tre ore, perché?", si chiede la figlia Deborah che vive e lavora a Londra ma che è tornata per cercare il padre.



La figlia ha lanciato un nuovo appello: "Chiunque lo abbia incrociato chiami la trasmissione, il 115, i carabinieri, il 112 o ci contatti su Facebook. Non ha niente con sè, aiutatemi a ritrovarlo".

Nonostante l'Ictus, Giuseppe Maravigna continuava ad essere uno sportivo. "Potrebbe camminare per chilometri", dice uno dei volontari che lo stanno cercando. Il suo trolley è stato trovato domenica a poche centinaia di metri da Villa Immacolata. Ma è l'unica traccia.

