Viterbo: volantini contro la ex ragazza, condannato a un anno e otto mesi per stalking

Valeria Terranova 02 dicembre 2020

È stato condannato a 1 anno e 8 mesi un uomo accusato di maltrattamenti e stalking nei confronti della ex fidanzata. Entrambi della provincia di Viterbo, hanno convissuto dal settembre del 2016 fino al gennaio del 2017, l’epoca a cui risalgono i fatti che sono stati contestati al ragazzo nel corso del dibattimento. Un episodio in particolare a cui si è fatto cenno in aula, davanti al giudice Silvia Mattei, risale al 13 settembre 2016, quando la ragazza, costituitasi parte civile al processo, per sfuggire alle cattive intenzioni del compagno, il quale voleva picchiarla, è stata costretta a cercare rifugio in un bar e a richiedere l’intervento dei carabinieri. Inoltre, a relazione conclusa, il giovane ha affisso dei volantini in giro per il paese con insulti rivolti proprio all’ex compagna, che ha dovuto cambiare il numero di cellulare 3 volte per non farsi rintracciare dall’ormai ex fidanzato. Il pm, nella requisitoria, ha chiesto che il giovane venisse condannato a 2 anni. La difesa, invece, ha ritenuto che fosse chiaro che si trattasse di una coppia litigiosa e che i due discutessero per motivi di gelosia, visto che la donna in quel periodo lavorava come ballerina in alcuni club notturni Infine, il verdetto del giudice ha condannato l’uomo a 1 anno e 8 mesi di reclusione e ha disposto un risarcimento di 2000 euro della parte civile.

