Coronavirus, da venerdì 4 dicembre test veloci nella casa della salute di Soriano in Cimino

Covid, a partire da venerdì 4 dicembre sarà possibile effettuare i tamponi rapidi presso la Casa della Salute di Soriano nel Cimino. Un'opportunità importante per i cittadini che non dovranno più spostarsi per sottoporsi ai testi antigenici.

"Un servizio valido e funzionale che l'amministrazione comunale di Soriano nel Cimino ha voluto fornire ai cittadini in questo momento così critico", si legge in una nota dell'amministrrazione comunale.

A seguito delle direttive della Regione Lazio e della Asl di Viterbo, con la collaborazione della casa della salute di Soriano nel Cimino, dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS), dei volontari della locale Protezione Civile e della Cri. A partire dal 4 dicembre presso la “Casa della Salute” di Soriano nel Cimino, in via Innocenzo VIII – 71, si potranno eseguire i tamponi rapidi. Questi test saranno gratuiti per i casi espressamente previsti dalla normativa di prevenzione e cura del Covid-19.

I tamponi potranno essere effettuati dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17, solo su appuntamento che dovrà essere richiesto tramite il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o tramite il Pediatra di Libera Scelta (PLS) e solo per i seguenti casi: conviventi asintomatici di un positivo Covid – 19 al 10° giorno di isolamento; soggetti positivi che al 21° giorno dal tampone molecolare non abbiano più avuto sintomi negli ultimi 7 giorni e debbano richiedere il certificato di avvenuta negativizzazione; In tutti i casi asintomatici in cui venga richiesto dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta.

Per tutti gli altri casi, invece, è prevista la possibilità di richiedere il servizio di tamponi rapidi a pagamento presso le farmacie Muscolino e Belati. Questo servizio verrà svolto presso il Piazzale della sede della Protezione Civile di Soriano nel Cimino, in via del Casalaccio.

