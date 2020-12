Il Pd di Viterbo come una grancassa stonata vende miracoli che non esistono

Francesco Storace 01 dicembre 2020 a

a

a

Se non ci fossero andrebbero inventati quelli del Pd di Viterbo. Sono convinti di poter raccontare le loro storielle ai cittadini senza porsi il dubbio che prima poi qualcuno dirà la verità.

Sono diventati la grancassa stonata per la propaganda del governo senza rendersi conto che più agitano la bandierina più fanno arrabbiare i cittadini. Quasi un anno di stress da Covid non consente enfasi, peraltro su risultati inesistenti agli occhi della comunità, sia a livello nazionale che locale.

Lo strumento privilegiato per farsi applausi da soli, stando ai pochi “like” è ovviamente Facebook e per far vedere che sono bravi illuminano il popolo con i decreti di Conte, persino quelli che fanno scoprire il gioco delle tre carte. Ma è un incantesimo svanito, non ci sono neppure più i sondaggi di un tempo, che in effetti non pubblicano.

Ieri hanno rilanciato le misure del cosiddetto decreto ristori quater, perché per risarcire chi ci ha rimesso con le chiusure scriteriate causa Covid devono fare come le famose patatine: ancora una e poi basta. E così via con i provvedimenti più disparati senza trovare mai la quadra giusta. Un decreto, due decreti, tre decreti, quattro decreti e andando avanti così. Ma non si governa in questa maniera. E farlo sapere non paga più neppure elettoralmente.

Sospensione e proroga di tasse senza mai porsi il problema di cancellarle; ed euro distribuiti a casaccio senza far capire nulla a nessuno. È ormai la bellezza di otto mesi che si procede con le promesse. Che vanno bene all’inizio. Poi arriva il tempo che si scopre quanto siano lontane dall’essere state mantenute.

Prova ne sia che si tenta di rimediare alla chetichella persino con la manovra di bilancio - ma i compagni della Tuscia non devono esserne stati informati - dove alla proposta del loro ministro Gualtieri piovono settemila emendamenti, quasi mille dei quali - 803 - sono del solo Pd con la maggioranza impegnata a presentarne grosso modo la metà del totale. Il che la dice lunga anche sulla capacità di dialogo al loro interno, figuriamoci quanta voglia abbiano di mettersi ad un tavolo a discutere con il centrodestra sulle misure per l’Italia.

Insomma, tutto da rifare. Ma il Pd di Viterbo sfoggia manifesti scende dalla luna, si mette al computer e posta le prime cose che gli capitano per poter dire che “qualcosa la facciamo”. Il che, dopo aver magnificato la potenza di fuoco del governo e le centinaia di miliardi promessi dall’Europa è l abbastanza disdicevole quanto a numeri reali sulla posta in gioco.

Chissà se tra i 750 consulenti di Conte ce ne capiterà almeno uno della Tuscia per far arrivare qualche gruzzolo di moneta sonante anche tra Viterbo e provincia... Quello sarà il giorno in cui anche il Pd locale potrà festeggiare una notizia vera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.