Centrale a carbone di Civitavecchia, venerdì 4 dicembre tavolo al Mise per la riconversione

Tarquinia, per venerdì 4 dicembre è stato convocato al Mise di un tavolo interistituzionale sul futuro del sito industriale di Civitavecchia, con particolare riferimento alla centrale a carbone che dovrà essere riconvertita. Ad annunciarlo è la sottosegretaria allo sviluppo economico Alessandra Todde durante le audizioni nelle Commissioni congiunte VI e XI. Una notizia accolta con piacere dai rappresentanti del territorio. In particolare il Movimento 5 Stelle chiede che nella pianificazioni siano coinvolti come parte attiva “Occorre pianificare lo sviluppo economico, in chiave sostenibile, del territorio di Civitavecchia, coinvolgendo le comunità locali e andando oltre la questione strettamente energetica legata al progetto di riconversione a gas della centrale Enel, in modo da contemplare tutte le altre potenzialità presenti, dal porto alle infrastrutture, fino alla vocazione turistica e agricola presente nel comprensorio - affermano i grillini -. La programmazione economica e industriale di Civitavecchia va oltre i suoi confini amministrativi, per questo vanno coinvolti anche i Comuni del comprensorio al tavolo sulla trasformazione del territorio annunciato dal Mise - aggiunge la consigliera Silvia Blasi -. Quando si parla del completamento della superstrada Orte-Civitavecchia, inoltre, bisogna entrare nel merito del tracciato verde, di fatto bocciato dalla Corte di giustizia europea ed è per questo che bisogna pensare ad un tracciato alternativo, anche per non esporre l’Italia al rischio di una nuova procedura d’infrazione Ue”.

