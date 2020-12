Montefiascone, il Comune mette a disposizione bonus di 500 euro per chi si iscrive all'università

01 dicembre 2020 a

a

a

Bonus fino a 500 euro per gli studenti meritevoli iscritti al primo anno di università e buoni in denaro per il pagamento degli alloggi universitari. Sono le opportunità rilevate dallo “Sportello Europa” e pubblicate sul sito web del Comune.

Ecco dunque due avvisi destinati agli studenti universitari con le agevolazioni a sostegno delle matricole che hanno la possibilità di accedere al bonus una tantum erogato dalla Regione Lazio.

Una misura pensata in particolare per i giovani meritevoli diplomati nell’anno scolastico 2019 - 2020 con una votazione pari o superiore a 91/100 già iscritti o che si devono iscrivere al primo anno in una delle università presenti sul territorio regionale.Il contributo regionale viene calcolato in base ai parametri della fascia di reddito Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) secondo una tabella pubblicata nell’avviso che tiene conto dei redditi superiori ai 20 mila euro. Altro requisito è quello di non aver percepito ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali per la stessa finalità.

Gli studenti meritevoli diplomati presso una scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione pubblica e paritaria della Regione Lazio potranno dunque inviare le domande su una piattaforma online fino al 21 dicembre prossimo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.