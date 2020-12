Chi l'ha visto? La figlia di Giuseppe Maravigna, 71 anni scomparso da Viterbo da domenica lancia l'appello

01 dicembre 2020 a

Continuano le ricerche di Giuseppe Maravigna, l'uomo di 71 anni che sabato 28 novembre, poco dopo le 20 si è allontanato da Villa Immacolata a San Martino al Cimino ed è scomparso. il suo trolley grigio è stato trovato a 300 metri dalla casa di cura, ma di lui nessuna notizia. Così la figlia Deborah è intenzionata a lanciare un appello tramite la trasmissione Chi l'ha Visto che andrà in onda domani, 2 dicembre, su Rai Tre.



Intanto questa mattina per le ricerche è stato utilizzato anche un cane molecolare. L'animale dopo aver annusato gli indumenti dell'uomo ha percorso la strada dove è stato ritrovato il trolley per arrivare fino al cimitero

"Pensiamo pertanto possa aver preso un passaggio da qualcuno. Escludiamo il poter aver preso un pullman dal momento che la domenica non passano e il lunedì dall'alba, l'unità mobile dei vigili del fuoco era posizionata di fronte il cimitero dove ancora siamo. Domani sera alle 21.30 cercherò di essere in diretta su Chi l'ha visto per lanciare un appello".

