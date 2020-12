Incidente sull'autostrada, riaperto tratto tra Orvieto e Orte in direzione Roma: 5 chilometri di coda

01 dicembre 2020 a

Incidente tra due camion sull'autostrada, riaperto il tratto tra Orvieto e Orte in direzione Roma. Dalle 12 del 1 dicembre è stata riaperta la circolazione precedentemente bloccata per rimuovere i due mezzi pesanti che all'alba sono stati coinvolti in un tamponamento nel quale è rimasta ferita una persona.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Al momento sul luogo dell’evento il traffico transita su due corsie di cui una in deviazione sulla carreggiata opposta e si registrano 5 km di coda.

