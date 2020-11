Viterbo, il Comune non chiede l'indennizzo ambientale per gli impianti fotovoltaici. La minoranza prepara esposto per danno erariale

30 novembre 2020 a

Il Comune non chiede l’“indennizzo ambientale” per la costruzione di impianti fotovoltaici su propri terreni e dalla minoranza ora potrebbe partire un esposto per danno erariale. Lo ha detto la consigliera del Pd Luisa Ciambella dopo aver chiesto alla maggioranza se era stata inserita in bilancio l’entrata extra - appunto quella dell’indennizzo ambientale - ed aver ricevuto risposta negativa.

“Mentre gli altri Comuni della provincia ottengono opere utili alla collettività in cambio del permesso a ospitare sul proprio territorio tali impianti – ha affermato Ciambella - Viterbo è l’unico che sembra disinteressarsi dell’argomento: quando di recente è stato chiamato in Conferenza dei servizi a esprimere il proprio parere per progetti che lo riguardavano, non si è presentato e non ha neanche messo nero su bianco le relative misure compensative a carico dei proponenti, affidandosi così alle buone intenzioni degli stessi. I quali adesso affermano che compenseranno il Comune (2 mila euro a megawatt), ma non sono vincolati da atti ufficiali”.

