Coronavirus, a Civita Castellana feste di compleanno nei magazzini privati. Giovani ballano senza mascherina, i video sui social

Civita Castellana, feste di compleanno nei magazzini o nei garage privati. Visto che non si può stare insieme a ballare e divertirsi nelle discoteche, ormai chiuse da questa estate, alcuni giovani si sono organizzati trasformando magazzini o rimesse in locali improvvisati dove dare sfogo alla voglia repressa di divertirsi.

Solo che alcuni gruppi di adolescenti sono andati oltre: hanno postato i video delle feste sui social, così quei “party clandestini” in tempo di Covid non sono più un segreto. Si tratta di una decina di filmati girati in situazioni diverse ma simili. Si vedono in tutto una decina di adolescenti che ballano e si abbracciano, tutti senza mascherina o con il dispositivo abbassato. Uno dei filmati è girato all’interno di una grande rimessa trasformata per l’occasione in una sorta di discoteca. All’interno del magazzino c’è un carro di carnevale in costruzione: si vedono i ragazzi ballare in cima allo stesso come in discoteca.

