Civita Castellana, scontro sull'aumento delle tariffe dell'acqua. Il sindaco: Sono contrario. Rifondazione: Si è svegliato tardi

Alfredo Parroccini 30 novembre 2020

a

a

A Civita Castellana scoppia la polemica sulle bollette della società Talete, che già lo scorso anno misero in forte fibrillazione famiglie e forze politiche. Ad accendere la miccia, questa volta è la proposta del nuovo piano di adeguamento delle tariffe idriche che prevede, oltre ai rincari calcolati secondo i nuovi criteri definiti da Arera per il periodo 2020-2023, anche probabili aumenti retroattivi sul biennio 2018-19, in base a una passata richiesta di adeguamento delle tariffe del 9% che poi non fu pienamente praticata. Il sindaco Luca Giampieri si è detto contrario agli aumenti, ma su questa controversa e delicata vicenda interviene l’opposizione che vuole capire veramente quello che succederà in futuro .“Il sindaco Luca Giampieri - commentano i due consiglieri di Rifondazione Yuri Cavalieri e Maurizio Romani - si è svegliato troppo tardi, visto che le tariffe idriche locali sono state già aumentate l’anno scorso quando lui , in qualità di capogruppo di Fratelli d’Italia, era nella precedente maggioranza guidata dal sindaco Franco Caprioli"

