Anziano scomparso dopo essere fuggito da Villa Immacolata a Viterbo. Giuseppe Maravigna è uscito con un maglione grigio

Continuano le ricerche di Giuseppe Maravigna, 71 anni di Tarquinia. L'uomo si è allontanato sabato sera, 28 novembre, da Villa Immacolata a Viterbo dove era ricoverato per un periodo di riabilitazione. Di lui ancora nessuna traccia. A poche centinaia di metri dalla struttura sanitaria i volontari della protezione civile hanno ritrovato il suo trolley grigio.

Un nuovo dettaglio sull'abbigliamento è stato diffuso nel tardo pomeriggio del 30 novembre dalla figlia Deborah con un post su Facebook. Infatti studiando i filmati delle telecamere di sorveglianza "si è potuto vedere che aveva messo addosso un maglione grigio pesante con zip aperta sotto il collo e maglioncino arancione sotto che si intravede. Quindi al pantalone nero con strisce bianche si abbina un maglione grigio".

Poi la figlia lancia un altro appello: "Siamo disperati, le ricerche non si fermano, non si fermeranno. Stiamo battendo tutta l'area ma serve la cooperazione di tutti quanti.

Altezza 1.68, magro, passo spedito solitamente".

L'ipotesi è quella che l'uomo voglia raggiungere casa sua a Tarquinia attraverso i campi o strade secondarie. "Possiamo pensare che stia tentando di tornare a casa a Tarquinia a piedi. Non crediamo sia lì fuori allo sbaraglio", scrive la figlia su Facebook.

