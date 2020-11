Viterbo, anziano scomparso da Villa Immacolata. L'appello della famiglia. "Se lo vedete dategli da mangiare"

30 novembre 2020 a

Sono riprese nella mattinata del 30 novembre le ricerche di Giuseppe Maravigna, 71enne residente a Tarquinia (originario di Catania), che si è allontanato da Villa Immacolata, dove era ricoverato, nella notte di sabato facendo perdere le tracce. Il suo trolley è stato ritrovato dai volontari della protezione civile a circa 300 metri dalla casa di cura. Ma dell'uomo nessuna traccia.

Questo l'appello lanciato sui social da una nipote: "Per chi sta nella zona di Viterbo-Vetralla-Tarquinia, aiutatemi a diffondere questa richiesta di aiuto È mio zio, è scappato due sere fa da Villa Immacolata e non ha assolutamente niente con se, solo il cellulare ormai spento e dei vestiti. Ieri mattina lo hanno localizzato nella zona di Bagnaia, nel pomeriggio invece qualcuno ha segnalato di averlo visto prendere il treno per Vetralla. Se lo vedete dategli qualcosa da mangiare e da bere, è fuori da 24 ore ormai e non sappiamo nulla sulle sue condizioni"

