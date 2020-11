Coronavirus, il sindaco di Fabrica di Roma vuole la zona rossa a Parco Falisco e Faleri: ne parlerò con il prefetto

30 novembre 2020 a

Proposta choc del sindaco di Fabrica di Roma Mario Scarnati. Dopo aver avuto la notizia dalla Asl di altri 6 contagi il primo cittadino se la prende con le due frazioni di Faleri e Parco Falisco.

"Fisserò un appuntamento con il Prefetto, per capire se ho il potere necessario a far diventare 'zone rosse' le due frazioni", scrive Scarnati su Facebook.

Il primo cittadino è un fiume in piena: "Forse non dovrei dirlo, ma ormai avendo perso la pazienza, lo dico.L’ 80% circa dei positivi, e qualche volta anche di più, sono delle frazioni di Faleri e Parco Falisco, perché gli abitanti di queste due frazioni, essendo molto vicine a Civita Castellana (alcuni provengono da questa Città) pur essendo ufficialmente cittadini di Fabrica di Roma, la frequentano continuamente."

