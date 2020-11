Rapina all'ufficio postale di Canino, perquisita un'auto sospetta fermata a Montalto di Castro

30 novembre 2020 a

Canino, stanno indagando le forze dell'ordine sulla rapina avvenuta sabato in tarda mattinata all'ufficio postale. Poche ore dopo il colpo gli uomini dell'Arma hanno fermato un'auto sospetta nelle vicinanze del distributore di benzina Facchini sulla Castrense 312 nel comune di Montalto di Castro. L'auto di colore rosso, che stava facendo rifornimento, è stata perquisita ma pare che i carabinieri non abbiano trovato né il bottino della rapina né elementi importanti che potessero ricollegare il sospettato alla rapina. Il rapinatore, che sabato ha messo a segno il colpo, pare invece sia fuggito con un bottino cospicuo di circa 200 mila euro, nonostante la giornata prefestiva e la già avvenuta consegna delle pensioni prevista in mattinata. Il bandito aveva fatto irruzione nei locali della posta armato di pistola e a volto coperto pochissimi minuti prima dell’orario di chiusura. Dopo aver legato e immobilizzato gli impiegati era entrato nella zona riservata al personale e aveva svuotato le casse degli uffici postali per poi dileguarsi a piedi raggiungendo il tratto urbano della Castrense 312. Difficile il compito delle forze dell’ordine che dopo essere intervenuti sul posto e aver fatto tutti i rilievi del caso, stanno in queste ore portando avanti le indagini. C’è sgomento e apprensione in paese tra i cittadini per i recenti fatti di cronaca. Solo circa venti giorni fa il piccolo borgo era stato già scosso da una rapina a mano armata messa a segno presso la Cooperativa Doganella in pieno pomeriggio. In quell’occasione il bottino era stato decisamente esiguo, circa 5 mila euro. Sabato invece l’ufficio postale è stato rapinato per la seconda volta nel giro di 18 mesi, la prima rapina era avvenuta il 25 giugno 2018, sempre in pieno giorno in una zona purtroppo in cui vi sono poche telecamere di videosorveglianza.

