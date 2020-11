Covid, 4 morti e 90 nuovi contagi. Focolaio nella casa di riposo Domus di Viterbo

28 novembre 2020 a

Quattro pazienti morti all'ospedale di Belcolle e 90 contagi accertati oggi dalla Asl. Le guarigioni, invece, sono 160. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 30 a Viterbo, 9 a Civita Castellana, 7 a Nepi, 4 a Sutri, 4 a Castel Sant’Elia, 4 a Fabrica di Roma, 4 a Montefiascone, 3 a Vetralla, 2 a Bassano in Teverina, 2 a Bassano Romano, 2 a Canepina, 2 a Faleria, 2 a Gallese, 2 a Monte Romano, 2 a Monterosi, 2 a Onano, 1 a Barbarano Romano, 1 a Blera, 1 a Caprarola, 1 a Cellere, 1 a Marta, 1 a Montalto di Castro, 1 a Ronciglione, 1 a Tuscania e 1 a Villa San Giovanni in Tuscia. Dei casi odierni, 45 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 35 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in, 10 sono tamponi eseguiti a seguito di un test antigenico. Stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio 84 persone, 6 sono attualmente ricoverate presso le strutture Covid di Belcolle. Inoltre, dei casi odierni, 14 sono ospiti della casa di riposo Residenza Domus di Viterbo. In totale i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 6.993. La Asl, con estremo rammarico, comunica inoltre il decesso, avvenuto nelle ultime 24 ore, di 4 pazienti ricoverati presso le strutture Covid di Belcolle: 1 cittadina di 82 anni di Viterbo, 1 cittadino di 80 anni di Bolsena, 1 cittadino di 69 di Tuscania e 1 cittadino di 52 anni di Soriano nel Cimino. Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la fine del periodo di isolamento o la guarigione dal Covid-19 di 160 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 36 a Viterbo, 21 a Montefiascone, 11 a Marta, 7 a Capranica, 7 a Tarquinia, 5 ad Acquapendente, 5 a Capodimonte, 5 a Ischia di Castro, 5 a Tuscania, 5 a Vetralla, 4 a Bagnoregio, 4 a Blera, 4 a Gradoli, 3 a Bassano Romano, 3 a Civita Castellana, 3 a Civitella d’Agliano, 3 a Gallese, 3 a Soriano nel Cimino, 2 a Montalto di Castro, 2 a Monterosi, 2 a Orte, 2 a Vasanello, 2 a Vitorchiano, 1 a Canino, 1 a Castiglione in Teverina, 1 a Corchiano, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Grotte di Castro, 1 a Lubriano, 1 a Nepi, 1 a Onano, 1 a Piansano, 1 a Ronciglione, 1 a San Lorenzo Nuovo, 1 a Sutri, 1 a Tessennano, 1 a Vallerano, 1 Vignanello, 1 a Villa San Giovanni in Tuscia.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 30 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 10 ricoverate presso la Terapia intensiva Covid di Belcolle, 56 ricoverate presso la Medicina Covid di Belcolle, 2607 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 4.143 il numero delle persone guarite, 147 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 66.565 tamponi, 615 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 10.130.

