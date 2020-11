Viterbo, l'appello dell'assessora Allegrini: "Salviamo la chiesa di San Clemente"

28 novembre 2020 a

Salviamo la chiesa di San Clemente. Un appello e soprattutto una proposta quella che l’assessora ai lavori pubblici e al centro storico Laura Allegrini lancia per recuperare e valorizzare un importante luogo della città, sia dal punto di vista storico, che culturale. "Sorprende, ma le vecchie cucine dell’ospedale grande degli Infermi erano in origine una chiesa dei monaci farfensi che avevano a Viterbo la più antica colonia monastica. Stiamo parlando del 700 d.c.". A ricordare alcuni dettagli storici è sempre l’assessora Allegrini, che aggiunge: "Questa chiesa antichissima è menzionata per la prima volta nel privilegio con cui l’imperatore Carlo Magno conferma i possedimenti ai monaci. Una storia appassionante che si snoda nei secoli con passaggi di mano tra le varie comunità ecclesiastiche fino alla triste storia di essere ridotta a cucine dell’Ospedale. È notevole il campanile che ha dato luogo a diverse interpretazioni da parte degli storici dell’arte. Insomma, un luogo preziosissimo per la storia di Viterbo".

