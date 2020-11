Reddito cittadinanza, nella Tuscia in 5.563 da impiegare in lavori socialmente utili

Beatrice Masci 28 novembre 2020 a

In vigore da gennaio 2019, e dopo un periodo di assestamento, non senza polemiche, il reddito di cittadinanza inizia a dare i primi risultati. Nella Tuscia ci sono infatti 1.757 persone, titolari del trattamento, che hanno già sottoscritto un contratto di lavoro. Per 1.040 di loro il contratto è ancora in corso. Ma la platea dei beneficiari è molto più ampia. In totale, infatti, le persone “occupabili”, che dunque hanno sottoscritto “il patto di lavoro”, sono 5.563. La sottoscrizione del patto di lavoro, che deve avvenire entro 30 giorni dal riconoscimento del reddito, è il primo passo per il reinserimento lavorativo. A dare seguito a questo nuovo strumento, utilizzando i destinatari del reddito, al momento sono i Comuni di Capranica, Barbarano Romano, Corchiano, Acquapendente, Montefiascone, Monte Romano, Proceno, Bolsena, Farnese, San Lorenzo Nuovo, Marta, Tarquinia e Oriolo Romano. Questi Comuni hanno infatti sottoscritto con i titolari del reddito di cittadinanza in grado di poter svolgere un’occupazione, un contratto di lavoro, che nella maggior parte dei casi si è concretizzato con l’impiego nella manutenzione delle aree verdi o come supporto nei settori carenti di personale. Secondo l’ultimo rapporto della Svimez, l’associazione privata senza fini di lucro che include nel suo statuto la promozione e lo studio delle condizioni economiche d’Italia, “il reddito di cittadinanza ha evitato incontrollabili tensioni sociali durante il lockdown e proprio nella pandemia questo strumento sociale di sostegno al reddito ha avuto un ruolo e un’importanza incredibili, offrendo un salvagente contro la povertà”. A commentare i dati viterbesi è la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Blasi: “Questi dati sono il segno che il reddito di cittadinanza sta sostenendo e riattivando un numero crescente di persone in difficoltà anche nei nostri territori. Con il reddito di cittadinanza e le prime azioni di potenziamento dei Centri per l’impiego abbiamo raggiunto risultati impensabili, e su questa strada dobbiamo andare avanti. Per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza sono pronti 4 miliardi nella Legge di bilancio, ma occorre renderlo ancora più efficace e inclusivo. Allo stesso modo serve un’accelerazione sul fronte delle politiche attive, per le quali sono già previsti importanti investimenti per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori, grazie a nuove risorse che si aggiungono al Fondo per le nuove competenze voluto dal ministero del Lavoro. Prevenire la disoccupazione dei lavoratori a rischio, agganciare la formazione alle politiche di sviluppo e puntare a un sistema di ammortizzatori sociali, sono alcuni degli obiettivi strategici che intendiamo perseguire”

