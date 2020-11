Soriano nel Cimino, a fuoco un'officina: un lavoratore ustionato trasportato all'ospedale

24 novembre 2020 a

Soriano nel Cimino, a fuoco officina: ferito un dipendente.

Intorno alle 17 meno un quarto del 24 novembre una squadra dei vigili del fuoco di Viterbo è intervenuta a Soriano nel Cimino, in località Sanguetta, per un incendio divampato in all'interno del capannone di un gommista che effettua anche delle riparazioni auto.

Fortunatamente i vigili del fuoco sono arrivati in pochi minuti ed hanno potuto domare in fretta il principio di incendio. Alcuni pneumatici erano andati a fuoco. Uno dei dipendenti ha riportato delle ustioni che è stato trasportato in ospedale in ambulanza.

Sul posto 118 e carabinieri e 7 unità dei vigili del fuoco.

