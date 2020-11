Viterbo, bar chiuso dalla polizia. Sette persone sorprese a giocare a carte in una piccola stanza

24 novembre 2020 a

Chiuso un bar di Viterbo dalla polizia per non aver rispettato le norme anti Covid con sette persone multate. Nei giorni scorsi, infatti gli uomini della Polizia di Stato della divisione polizia amministrativa della Questura di Viterbo, in un bar del capoluogo, all’interno di una parte del locale poco ampia, hanno riscontrato la presenza di sette persone intorno ad un tavolo che giocavano a carte.

A questo punto sono scattate le sanzioni. I clienti sono stati contravvenzionati per non aver rispettato la distanza prevista, mentre al gestore del bar è stato elevato il verbale di violazione amministrativa con applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività per 5 giorni.

