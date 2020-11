Coronavirus, test veloce positivo per maestra. Il sindaco di Fabrica di Roma chiude tre classi della scuola dell'infanzia di Faleri

24 novembre 2020 a

Maestra dell'asilo di Faleri positiva al test veloce. Il sindaco di Fabrica di Roma Mario Scarnati chiude tre classi.

E' lo stesso primo cittadino a dare l'annuncio con un avviso pubblicato sulla sua bacheca Facebook: "Ordino la chiusura delle tre classi della scuola dell’infanzia di Falerii Novi in via cautelativa con effetto immediato, in quanto un’operatrice scolastica è stata trovata positiva al tampone antigenico, restiamo in attesa delle decisioni della Asl (risultato del tampone molecolare), per sicurezza si consiglia di tenere i bambini dell’infanzia in quarantena".

Il sindaco ha poi annunciato che entro domani verranno riaccesi i termosifoni negli istituti scolastici. "Non l’abbiamo ancora fatto perché stiamo sanificando perfettamente i riscaldamenti stessi per la sicurezza degli alunni e dei docenti", spiega Scarnati.

