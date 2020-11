Coronavirus, i focolai nelle scuole di Viterbo fanno meno paura. Diminuiscono i positivi

24 novembre 2020 a

a

a

Viterbo, i focolai divampati nelle scorse settimane nelle scuole sembrano perdere vigore. Almeno stando ai dati che sono stati forniti nella serata di domenica dal sindaco del capoluogo Giovanni Arena. Se il 14 novembre gli studenti positivi erano 205, il 21 sono scesi a 188. Una situazione molto meno allarmante rispetto a quella che a inizio novembre stava spingendo il sindaco a firmare l’ordinanza per vietare le lezioni in presenza in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, del territorio Comune. Arena allora decise di aspettare e il tempo sembra essere dalla sua parte.

Il 14 novembre c’erano 12 positivi nella scuola dell’infanzia, 53 alle elementari, 44 alle scuole medie più 96 alle superiori. Una settimana dopo si registrano 11 contagi negli asili, 46 nelle scuole elementari, 42 alle medie. Più 89 alle superiori.

Considerando che nella scuola dell’obbligo gli studenti sono circa 5000 e nelle scuole superiori circa 6000 , “parliamo di percentuali molto basse”, dice il sindaco Giovanni Arena che aggiunge: “tutto ciò dimostra che nelle scuole si rispettano i protocolli sanitari, ricordo inoltre che scolari e studenti hanno contratto il virus in forma leggera, tanto da curarsi a casa, nessuno di loro, infatti, risulta attualmente ricoverato presso le strutture ospedaliere”.

Il primo cittadino cerca di tranquillizzare genitori, operatori della scuola e insegnanti: “Continuerò, comunque, a monitorare quotidianamente l’andamento dei contagi e, qualora dovessi riscontrare dei peggioramenti, valuterò i provvedimenti da adottare. Non ricadiamo negli errori commessi nella prima fase, quindi, massima attenzione e rispetto delle regole”.

