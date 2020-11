Il paese delle fiabe preso d'assalto nonostante l'emergenza Covid. La fila infinita di auto parcheggiate lungo la strada

24 novembre 2020 a

Il paese delle fiabe continua ad attirare migliaia di visitatori anche in tempo di coronavirus. Ma ora diversi residenti di Sant’Angelo di Roccalvecce sono preoccupati sul serio. Nell’ultimo fine settimana nelle strette vie del piccolo borgo si sono riversate circa 1.500 persone nella sola mattinata creando degli assembramenti che, vista la pandemia in atto, altrove non sono tollerati. Qualcuno per dare dimostrazione del pericolo che si corre domenica ha girato un filmato la mattina di domenica scorsa. Nel video si vedono centinaia di auto parcheggiate a bordo strada o nei prati intorno a uno degli ingressi di Sant’Angelo di Roccalvecce.

Il borgo è diventato famoso e meta di famiglie con i bambini per i murales realizzati sulle facciate delle case inspirati alle favole. Dunque in tempo di semi lockdown in tanti, troppi, magari hanno deciso di passare qualche ora all’aria aperta con i bambini in questo posto magico.

Il problema, stando a quanto segnala un gruppo di cittadini, è che sono decisamente troppi. “La piccola frazione è abitata principalmente da anziani che sono le persone maggiormente a rischio e che avrebbero bisogno di tutela”, segnalano. Stando ai loro racconti le persone che si riversano nel borgo nei fine settimana non rispettano il distanziamento, molti sono senza mascherina e affollano i punti di ristoro.

Lamentele che sono arrivate anche alle orecchie del sindaco Giovanni Arena che sta cercando delle soluzioni: “Diciamo che nel borgo ci sono opinioni contrastanti, ma capiamo chi ha paura, effettivamente non è possibile continuare a far arrivare tutte quelle persone nei fine settimane facendole entrare senza delle regole, ci stiamo lavorando e nelle prossime ore è in programma un tavolo per studiare delle misure per far rispettare le norme anti contagio”.

