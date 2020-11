Fratelli d'Italia avanza nella Tuscia. Colloquio con il coordinatore provinciale di Viterbo Massimo Giampieri

Francesco Storace 24 novembre 2020 a

Nella Tuscia Fratelli d’Italia non sta certo a guardare gli altri partiti e vanta risultati assolutamente ragguardevoli. Ne parla il suo portavoce provinciale, Massimo Giampieri, una colonna della destra viterbese, che snocciola cifre assolutamente coerenti con i dati che i sondaggi – ma anche le urne in molte regioni e comuni d’Italia – attribuiscono al partito di Giorgia Meloni.

Le roccaforti sono Civita Castellana, Orte, Capranica e il capoluogo, Viterbo, dove è iscritta la maggior parte dei 1200 tesserati della provincia. Giampieri è orgoglioso del dato, “collezionato al tempo del Covid, con tutti i limiti di movimento che c’erano”.

Ma importanti sono anche le amministrazioni guidate da esponenti di Fdi: oltre a Civita, anche Vasanello, Soriano nel Cimino e Castel Sant’Elia.

Ci sono molte adesioni anche di altri amministratori: “Le nuove adesioni sono tantissime. Alle ultime provinciali con una lista autonoma abbiamo conquistato ben 2 consiglieri provinciali. E questo vuol dire molto”.

“Abbiamo aperto sedi vere e proprie – aggiunge Giampieri – anche in centri importanti come Orte e Capranica”. E non solo: “Finalmente siamo riusciti a penetrare con ottimi risultati pure in zone come la Teverina e i Monti Cimini con ottimi risultati”.

Ma ci sono anche le ombre: “Sì, un caso a parte è Montefiascone dove con una brutta congiura di palazzo è caduta l’amministrazione. Ma anche lì vi è attualmente attorno a Fratelli d’Italia un forte consenso di uomini e donne pronti alle nuove elezioni”.

Prospettive? “In primavera più di 20 comuni tra i più importanti della provincia andranno al rinnovo delle amministrazioni e noi siamo pronti a questo appuntamento con personale politico già pronto a queste sfide”.

Tutto merito degli amministratori? In questa conversazione, Giampieri tiene a evidenziare il dato che per lui è il più importante: “Il grande lavoro del nostro parlamentare Mauro Rotelli che è sempre presente e stimolo per tutti noi come esempio di militanza attiva”.

Il partito-comunità, insomma, che nella Tuscia si proietta verso sfide sempre più impegnative ed esaltanti. E in tempi in cui la politica difficilmente riesce a fare breccia, il numero uno provinciale è fiero dei risultati ottenuti finora. Porta come fiore all’occhiello gli stessi sindaci e non solo Luca Giampieri, preziosa eredità familiare e politica a Civita; ma anche Fabio Menicacci a Soriano nel Cimino, Antonio Porri a Vasanello e Vincenzo Girolami a Castel Sant’Elia. “Sono gli avamposti del nostro rapporto col territorio. I loro risultati ci confortano ma devono essere la base che abbiamo costruito per le battaglie e le vittorie che ci aspettano”.

