Università della Tuscia prima in Italia per crescita delle immatricolazioni: +35,2%

Sarà che con i lockdown i giovani dovranno pure trovare qualcosa da fare tutto il giorno, sarà che la paura degli assembramenti rende meno attraenti gli atenei blasonati delle grandi città, fatto sta che i dati delle iscrizioni universitarie ai tempi del coronavirus hanno fatto registrare una sorprendente impennata e hanno messo la Tuscia sul podio.

L'ateneo viterbese, dopo anni non proprio esaltanti, ha visto quest'anno un vero e proprio exploit delle immatricolazioni: +56,3% rispetto al 2019. Ma è l'università italiana nel suo complesso a vivere un inatteso ritorno di fiamma da parte dei giovani, nonostante la didattica on line non sia esattamente il più invitante dei biglietti da visita per ragazzi che non cercano solo una solida preparazione ma anche occasioni e luoghi di socializzazione. Sono soprattutto gli atenei del Centrosud a guidare questa riscossa accademica, come certifica una rilevazione del ministero, che pure nei mesi scorsi aveva espresso forti timori per una possibile fuga di iscritti causa Covid, sulla base di funeste previsioni estive che pronosticavano un crollo delle matricole addirittura del 20%.

E’ proprio la Tuscia, come detto, a conquistare la vetta per percentuale di crescita delle matricole, seguita dall’Università di Perugia con il 35,2% in più rispetto al 2019, dall’Orientale di Napoli con il 32,4%, da Messina con il 27,4%, da Foggia con il 26,8%. Per trovare un ateneo del nord bisogna scendere al sesto posto, occupato dall’Università di Verona con il 26,7%. I dati sono aggiornati al 15 novembre per la maggior parte degli atenei, al 1° novembre per quanto riguarda l’ateneo viterbese, che quindi potrebbe addirittura incrementare la sua performance alla data di scadenza delle iscrizioni.

A livello nazionale gli immatricolati alle lauree triennali sono più di 324 mila contro i 305 mila del 2019 (in salita del 4,8%). “Anche se sono dati provvisori e destinati a cambiare - ha detto il ministro Manfredi al Sole 24 Ore - mi sembrano interessanti perché ci dicono, da un lato, che le misure volute dal governo sul diritto allo studio sono state strategiche e, dall’altro, che le famiglie hanno visto nell’iscriversi all’u’Università il modo migliore pe

