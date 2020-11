L'omicidio Angelo Gianlorenzo resta senza colpevole. Reato estinto per il cognato Aldo Sassara morto a pochi giorni dalla sentenza

Valeria Terranova 23 novembre 2020 a

L’ultimo atto del processo per l’omicidio dell’83enne Angelo Gianlorenzo, avvenuto il 14 agosto del 2016 a Tuscania, si è concluso per l’estinzione del reato a causa della morte dell’imputato, Aldo Sassara, 78 anni, cognato della vittima, venuto a mancare a pochi giorni della sentenza. Lunedì 23 novembre, il procedimento, però, è stato comunque discusso dalle parti davanti alla corte d’Assise, presieduta dal giudice Maria Rosaria Covelli. Il pm Massimiliano Siddi, nella requisitoria ha ribadito la posizione accusatoria, facendo riferimento a tutti gli indizi che ha ritenuto fossero concatenati tra loro. In seguito la parola è passata agli avvocati difensori delle parti civili, Francesco Bergamini, Corrado Cocchi e Giovanni Bartoletti, che ripercorrendo parte delle dichiarazioni rese da Aldo Sassara in aula e riferendosi alle prove scientifiche e alle intercettazioni ambientali, hanno ritenuto che non potessero esserci dubbi su come siano andati i fatti. In ultimo, gli avvocati della difesa, Danilo Scalabrelli e Marco Valerio Mazzatosta, hanno posto l’attenzione su alcuni punti cruciali, quali l’istruttoria che, secondo il loro parere, non è stata completata e la carenza di prove di colpevolezza nei confronti del loro assistito, puntualizzando che le indagini si siano svolte a senso unico. “Ho saputo della morte di Aldo Sassara da una telefonata del figlio - ha affermato l’avvocato Mazzatosta -, il quale mi ha detto che in punto di morte il padre voleva che io concludessi questo processo. Una vicenda iniziata con una morte e conclusa con una morte. Quando implorammo a settembre di programmare le udienze, lo abbiamo fatto perché immaginavamo che potesse succedere questo tragico evento. Quindi perché oggi si esclude che ci possa essere un’evidenza dell’innocenza di Sassara? Perché si esclude che le prove che sono determinanti per altri processi qui non possano avere la stessa valenza? Oggi mi si dice che la prova scientifica non è importante, in altri casi si sarebbe cavalcata. Voi non state tutelando Sassara, state tutelando il sistema” ha concluso il legale chiedendone l’assoluzione. Il verdetto della corte, infine, ha dichiarato l’estinzione del reato per morte del reo.

