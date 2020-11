Saltano 400 posti di servizio civile tra la Sabina e la Tuscia a causa di un'email sbagliata

Alfredo Parroccini 23 novembre 2020 a

a

a

A causa di una email sbagliata da parte del Comune capofila di Fara Sabina, salta l’importante programma denominato “Inclusione sociale dalla Tuscia alla Sabina”.

Il progetto, che coinvolgeva i Comuni della Comunità montana Sabina IV e numerosi Comuni della Bassa Tuscia (Civita Castellana, Gallese, Castel Sant’Elia, Vasanello, Orte, Calcata, Faleria, Vignanello, Bassano in Teverina, Tuscania, Soriano nel Cimino e Bomarzo) per una popolazione complessiva di circa 100.000 abitanti, riguardava il servizio civile universale e avrebbe permesso di dare impiego a molti giovani nei più svariati ambiti, da quello sociale a quello culturale e ambientale. E’ stato calcolato che i posti a disposizione fossero oltre quattrocento. Un vero e proprio peccato.

Un mero errore materiale nella trasmissione dell’istanza di presentazione dei progetti ha provocato grande delusione e un profondo sconforto tra tutti i Comuni partecipanti che, tra l’altro, avevano affrontato anche una serie di costi. Il Servizio civile universale viene considerata una risorsa per le comunità e un momento di crescita personale e professionale per tanti giovani volontari, tanto più necessaria in questo periodo di emergenza epidemiologica.

Un pasticciaccio istituzionale che potrà avere risvolti legali di natura risarcitoria. Tuttavia il progetto, se non dovesse partire nel 2021 come ormai pare certo, verrà presentato nuovamente il prossimo anno per il 2022.

