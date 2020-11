Tarquinia, albero spazzato via dal vento finisce sui campi di tennis del Lido

Fabrizio Ercolani 23 novembre 2020 a

Tarquinia, il forte vento di tramontana dei giorni scorsi non ha risparmiato neanche la cittadina tirrenica. Le raffiche hanno fatto sì che un pino piantato sulla strada comunale sia caduto sui campi da tennis del Lido, provocando ingenti danni. Per fortuna il circolo era vuoto e non c’è stato alcun pericolo per le persone. Resta il fatto che la strada era stata oggetto di alcuni interventi manutentivi e di ripristino del manto stradale ed ora lì sono ben visibili le radici del maestoso albero che invece si è adagiato sulla terra rossa coprendo una metà campo. Tutti i pini presentano un vigoroso fittone verticale, posto in continuità con il fusto, al quale si affiancano robuste radici fascicolate, a loro volta dotate di fittoni secondari.

