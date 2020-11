Coronavirus, il sindaco di Nepi sospende le lezioni in una sezione della scuola media

23 novembre 2020 a

a

a

Lezioni in presenza sospese nella prima A della scuola secondaria di primo grado di Nepi. A dare l'annuncio è stato il sindaco Franco Vita su Facebook. Da giorni, infatti, si attende l'esito del tampone di un'alunna e dunque il primo cittadino questa mattina ha assunto la decisione di stoppare le lezioni in presenza per la classe.

"Ho sospeso le lezioni in presenza nella classe prima A della scuola secondaria di primo grado. Se in serata riuscirò ad avere l’esito del tampone molecolare e sarà negativo allora domani le lezioni della prima A scuola media, si terranno in presenza, in caso contrario lezione con didattica a distanza", specifica Franco Vita.

"Qualora il test della ragazza fosse positivo in settimana si chiederà ai genitori di autorizzarci a sottoporre a test antigenico tutti gli alunni della classe", aveva detto domenica il primo cittadino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.