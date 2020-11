Rapina in villa, momenti di terrore per Giampaolo Sodano e la moglie Fabrizia

Legati e imbavagliati, in balìa di sei banditi armati e incappucciati

Sono l'ex dirigente della Rai Giampaolo Sodano e la moglie Farizia Cusani le vittime della rapina in villa avvenuta nella tarda serata di giovedì alle porte di Nepi. Erano passate da poco le 20 quando una banda di sei rapinatori, armati e tutti con il viso incappucciato, hanno fatto irruzione nella casa. I coniugi sono stati legati e imbavagliati dai sei malviventi sotto la minaccia delle armi, quindi sono stati chiusi in due stanze diverse dopo essere stati privati dei telefoni cellulari. I banditi si sono quindi impossessati di gioielli e alcuni oggetti di valore per poi darsi alla fuga.

