Covid, oggi tre morti a Viterbo

Sono 98 i casi accertati di positività al Covid comunicati oggi 22 novembre dalla Asl di Viterbo. "Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 20 a Viterbo, 6 a Faleria, 6 a Tarquinia, 6 a Vallerano, 5 a Calcata, 5 a Nepi, 4 a Fabrica di Roma, 4 a Vetralla, 4 a Vignanello, 3 a Capranica, 3 a Ronciglione, 3 a Montefiascone, 3 a San Lorenzo Nuovo, 2 a Canino, 2 a Canepina, 2 a Civita Castellana, 2 a Corchiano, 2 a Oriolo Romano, 2 a Soriano nel Cimino, 2 a Tuscania, 2 a Villa San Giovanni in Tuscia, 1 a Bassano in Teverina, 1 a Bagnoregio, 1 a Bomarzo, 1 a Caprarola, 1 a Castel Sant’Elia, 1 a Castiglione in Teverina, 1 a Celleno, 1 a Ischia di Castro, 1 a Marta, 1 a Vasanello.

Dei casi odierni, 34 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 55 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in, 9 sono tamponi eseguiti a seguito di un test antigenico. 96 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 2 sono attualmente ricoverati a Belcolle.

La Asl,ha comunicato inoltre la morte di 3 pazienti ricoverati presso le strutture Covid di Belcolle: sono 3 cittadini di Viterbo di 73, 76 e 86 anni.

