Incidenti stradali a Montefiascone. Il sub commissario del Comune affida l'incarico per il nuovo piano della sicurezza

Montefiascone, la città necessita di interventi per migliorare la circolazione del traffico accanto all’aggiornamento della viabilità stradale. Il tutto a tutela della sicurezza dei cittadini e per migliorare lo scorrimento delle auto.

Per questo il sub commissario prefettizio, Giuseppe Antonio De Cesare, ha disposto l’avvio per la redazione di un piano straordinario di sicurezza stradale legato anche all’aggiornamento della viabilità del territorio comunale.

L’obiettivo è quello di limitare il più possibile gli incidenti lungo le arterie cittadine, così come evidenzia la delibera numero 18 del 13 novembre scorso firmata appunto dal sub commissario e dal segretario comunale, Fazio Vito Antonio. “Premesso che nel territorio del Comune di Montefiascone si sono verificati negli ultimi periodi numerosi incidenti stradali – si legge - e che di conseguenza si rende necessario ai fini della circolazione e tutela della sicurezza dei cittadini provvedere ad attuare interventi tali da assicurare una migliore circolazione del traffico e la tutela dei cittadini”.

L’incarico di redigere il piano di sicurezza è stato affidato “al comandante della polizia locale e, per quanto di competenza del VI Settore, al responsabile del settore VI – prosegue l’atto di De Cesare -, affinché provvedano, di concerto con il comando dei carabinieri presenti sul territorio, allo studio e alla conseguente redazione di un piano straordinario di sicurezza stradale e all’aggiornamento della viabilità stradale”.

