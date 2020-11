Droga, donna getta eroina nel cortile della caserma dei carabinieri a Viterbo. Arrestata

20 novembre 2020 a

Getta eroina nel cortile della caserma dei carabinieri. In manette donna. I carabinieri della Compagnia di Viterbo, l'hanno arrestata per spaccio di eroina. La donna insieme al compagno è stata fermata in centro dai carabinieri che li hanno notati muoversi in modo sospetto. Condotti entrambi in caserma per procedere poi a perquisizione personale, la donna ha tentato di disfarsi di due ovuli di eroina per un peso di 10 grammi nel cortile della caserma. Notato il gesto, i militari hanno quindi recuperato la droga ed hanno arrestato la donna mettendola in regime di detenzione domiciliare in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.

