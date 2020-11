Viterbo, prefetto revoca licenza a bar del centro

19 novembre 2020 a

a

a

Il prefetto di Viterbo Giovanni Bruno ha ordinato il ritiro della licenza ad un bar del centro di Viterbo, chiuso ormai da alcuni giorni. La revoca è stata deciso, come si legge nella nota prefettizia, "in quanto, in base ad una nota dei carabinieri della compagnia di Viterbo, il locale pubblico è divenuto pure un punto di ritrovo di persone, nella maggior parte dei casi di nazionalità straniera, gravate da numerosi pregiudizi di polizia e penali". La nota, trasmessa al prefetto, ha spinto Bruno a ordinare la revoca della licenza "ritenuto che la frequentazione di soggetti pregiudicati e socialmente pericolosi può integrare un motivo di turbamento dell'ordine pubblico e della sicurezza".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.