Viterbo, Arena: "Positivi solo in una casa di riposo su quattro, allarme rientrato"

Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena ha tenuto ieri una riunione in videoconferenza con i direttori delle quattro case di riposo del territorio, Villa Noemi, Villa Fiorentina, Domus e Giovanni XXIII, per avere chiara la situazione all’interno delle strutture, in merito a contagi da Covid-19. "Eccetto Villa Fiorentina, che nei giorni scorsi ha registrato casi positivi tra gli ospiti, le altre tre non destano alcun tipo di preoccupazione", afferma Arena in una nota. "Le persone contagiate all’interno di Villa Fiorentina sono in via di guarigione e la situazione di allarme di qualche giorno fa sta gradualmente rientrando. Ringrazio i direttori delle strutture per l’attenzione rivolta ai loro ospiti attraverso l’applicazione dei protocolli di sicurezza previsti, e il rispetto di tutte le misure a tutela di una categoria particolarmente fragile dal punto di vista sanitario", conclude il sindaco di Viterbo.

