Percepivano indebitamente reddito di cittadinanza per 27 mila euro: scoperti e denunciati

19 novembre 2020 a

a

a

I carabinieri della stazione di Ischia di Castro al termine di una mirata indagine svolta unitamente ai carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro di Viterbo, hanno denunciato per indebita percezione del “reddito di cittadinanza “ una donna italiana ed un uomo do origini ecuadoregne, che dichiarando ed attestando il falso in merito alla propria situazione economica e familiare hanno indebitamente percepito il reddito, la donna per 13000 euro, e l’ uomo per 14000 euro; i due soggetti sono stati quindi denunciati ed il reddito sospeso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.