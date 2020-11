Viterbo, spacciatore picchiato e lasciato a terra: soccorso dalla polizia, aveva hashish addosso

19 novembre 2020 a

Un ragazzo di origine africane di 25 anni è stato soccorso dagli agenti di polizia che lo hanno trovato a terra, quasi svenuto dopo essere stato picchiato, nella discesa di un garage di una palazzina vicina al parco Robinson, nel quartiere Pilastro, a Viterbo. Una volta intervenuti, gli agenti della volante hanno chiamato il 118 che ha curato il ragazzo, successivamente portato in questura. Questo perché, secondo quanto si è appreso, il 25enne è stato trovato con 8 grammi di hashish in mano e altri 95 nascosti negli indumenti. Gli agenti gli hanno trovato addosso anche un bilancino di precisione e diverse banconote, forse provento di attività di spaccio. La polizia sta cercando di capire chi possa averlo picchiato in quel modo, lo spacciatore non sarebbe stato in grado di fornire dettagli sufficienti per risalire all'identità del suo aggressore.

