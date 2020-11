E' davvero unico al mondo il circolo del Pd di Viterbo

Francesco Storace 19 novembre 2020 a

a

a

Quando si è a corto di idee; quando non sai a quale santo votarti pure se stai al governo dell’Italia o alla guida della regione Lazio; quando hai bisogno di dimostrare di esistere, arriva puntuale l’appello ai cittadini. Che costa poco e fa fare sempre la sua caritatevole figura.

Per fortuna che a Viterbo il Pd c’è. C’è con il suo Circolo unico, che davvero è un circolo unico al mondo. Perché in tempi di Covid e di pandemia galoppante, se ne esce caricando sui cittadini l’onere di “adottare” negozi, ristoranti, attività produttive come se fossero bambini da crescere per la vita.

È sufficiente un comunicato per lavarsi la coscienza.

“Il Pd cittadino, oltre a sostenere la proposta di prolungamento dell’orario di apertura dei negozi del centro, lancia due idee, sulle quali intende aprire la discussione.

La prima è la possibilità di sostenere, da parte comunale, la consegna della spesa a domicilio con contributi a copertura di alcune spese che il servizio comporta. Le reti di imprese delle attività economiche su strada e le altre forme di aggregazione già esistenti potrebbero ricevere contributi pubblici per sostenere gli esercenti del centro nelle spese del servizio di consegna a domicilio”. Ovviamente, poi arriva la seconda “proposta”: “Aprire una campagna per l’adozione di una bottega da parte dei clienti abituali o possibili nuovi clienti. Non si tratta di una donazione, scegliere di adottare una bottega significa acquistare subito dei buoni spesa, consumandolo per il periodo natalizio o post festività o personalmente o sotto forma di dono per i propri cari. Così ogni viterbese adotterà il suo parrucchiere di fiducia, il suo libraio preferito, il suo negozio di abbigliamento affezionato, il suo ristorante, etc. etc.. e i commercianti avranno subito alcune risorse utili in questo periodo di difficoltà”.

Geniale. Il partito di maggioranza governativa e regionale chiede le risorse ai cittadini e non a chi sta nella stanza dei bottoni. Una versione moderna dell’Oro alla Patria, che non alberga però esattamente nella tradizione comunista e post comunista.

Il prossimo comunicato lo indirizzino a Zingaretti e a Zingaretti. Uno come governatore e l’altro come segretario del partito che mantiene in vita Conte e i suoi ministri.

Magari per sollecitare serietà nei ristori per chi ha subito limitazioni produttive dal Covid; e una consistente riduzione delle tasse, che proprio non intendono evitare di farle pagare persino a chi ci ha rimesso in modo consistente.

Del resto, dicono di voler prolungare gli orari di apertura mentre i Dpcm di Conte impongono il coprifuoco. Fare pace col cervello è obbligatorio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.