Viterbo, luminarie in centro e nelle frazioni: il Comune spenderà 80 mila euro

Un Natale di luci, quello immaginato dal Comune, con l’obiettivo di sostenere il commercio e le attività economiche messe in ginocchio dalla pandemia e mettere le famiglie nella condizione di trovare un po’ di serenità e bellezza in una semplice passeggiata in città.

Ammonta a 80mila euro è la cifra messa sul tavolo dal Comune e la novità sta nel fatto che i commercianti non dovranno sborsare un soldo. Fino allo scorso anno erano infatti i negozi a pensare alle luminarie e poi il Comune interveniva con un ristoro del 75% della spesa anticipata.

“Quest’anno non poteva essere così – spiega l’assessore allo sviluppo economico, Alessia Mancini -. Le nostre attività commerciali sono in difficoltà e c’è bisogno di sostenerle davvero. Come amministrazione abbiamo ritenuto opportuno agire in prima persona, pensando di rendere bello il centro storico ma anche le frazioni”.

Rispetto agli scorsi anni ci sono delle novità interessanti. Per la prima volta luminarie anche nella frazione di Sant’Angelo: “Si tratta di una realtà molto interessante, che grazie all’intuizione del borgo delle favole ha saputo crescere e sviluppare anche una dimensione legata al commercio - continua l’assessore -. Ogni giorno arrivano in questo angolo di Viterbo visitatori e curiosi e ci sono imprenditori che hanno voluto scommetterci. Il Comune non li lascia soli e vuole esserci. Anzi attiveremo anche una navetta per collegare l’area parcheggio più lontana al paese e presto finanzieremo un nuovo murales”.

Luci accese anche a San Martino, dove i commercianti non avrebbero avuto la forza di rendere più bello il borgo per queste festività che si preannunciano sotto tono. Molto ricco il piano di illuminazione del centro storico di Viterbo, con luci in vie dove non s’erano mai viste, tipo via Ascenzi. Sarà illuminata anche piazza della Rocca. Inoltre, sarà ripetuto lo schema a cui i viterbesi sono ormai abituati anche grazie al Christmas Village: luci da Porta Romana fino a piazza del Comune. Qui sarà realizzato il bosco incantato e ci sarà uno spettacolo fisso di videomapping. Illuminazione, poi, in tutta la zona monumentale: San Pellegrino, via Cardinal La Fontaine, piazza della Morte. E a piazza del duomo un grande albero. Luci anche su via Marconi, via Matteotti e a piazza Verdi, quest’ultima sarà abbellita a cura della Camera di commercio.

Nel progetto di Palazzo dei Priori sono previste anche delle novità: installazioni luminose in piazza Fontana Grande, a San Carluccio e a piazza della Rocca. Le luminarie arriveranno anche a Porta della Verità e lungo via Mazzini.

“Dobbiamo provare a costruire una situazione il più possibile vicino alla normalità, per quanto quest’anno ci sarà poco di normale – conclude l’assessore Mancini -. L’augurio è che dal tre dicembre possa esserci un allentamento delle restrizioni e che magari le attività di somministrazione possano stare aperte un po’ più a lungo”.

