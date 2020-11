Covid, dieci donne positive hanno partorito all'ospedale di Belcolle

18 novembre 2020 a

a

a

Nel solo mese di ottobre presso l’unità di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Belcolle, diretta da Giorgio Nicolanti, sono 10 le donne che hanno partorito avendo in corso una infezione da Sars-CoV2. Nel periodo marzo – maggio, invece, i casi Covid in gravidanza gestiti nel reparto viterbese avevano interessato una sola donna risultata sintomatica e trattata tramite parto cesareo programmato, poiché già cesarizzata nella gravidanza precedente. Questa diversa incidenza del fenomeno ha determinato una rimodulazione dei percorsi e permesso alla équipe ostetrico ginecologica di Belcolle di sviluppare maggiore esperienza nella assistenza al travaglio e al parto delle donne positive al Coronavirus. “Alla decima donna che partorisce a Belcolle – spiega Giorgio Nicolanti - possiamo fare alcune considerazioni. In primo luogo 3 donne hanno partorito tramite taglio cesareo e 7 donne spontaneamente. L’incidenza di taglio cesareo è del 30%, del tutto sovrapponibile alla popolazione generale. I parametri dei bimbi alla nascita sono risultati tutti ottimi e, alla verifica del tampone, tutti i bimbi sono risultati negativi. Le donne, ovviamente occupano delle stanze con bagno isolate che consentono sia un controllo delle stesse, sia la permanenza, l’accudimento e l’allattamento del proprio bimbo in un vero e proprio rooming in. Inoltre, il nostro team garantisce al caregiver la presenza nel momento del travaglio e del parto che si prolunga alle 2 ore del post-partum”.

