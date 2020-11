Viterbo, passaggio di consegne nel carcere di Mammagialla

17 novembre 2020 a

"Rivolgo alla dottoressa Nadia Cersosimo il mio ringraziamento per il delicato lavoro portato avanti nel periodo della sua direzione della casa circondariale di Viterbo. Abbiamo più volte avuto modo di confrontarci e collaborare su alcune iniziative di carattere sociale, riguardanti la popolazione detenuta all’interno dell’istituto penitenziario". Lo dichiara, in una nota, il sindaco Giovanni Maria Arena a seguito del passaggio di consegne alla direzione della casa circondariale di Viterbo. "Sono certo che la proficua collaborazione tra istituzioni - conclude Arena - proseguirà anche con il nuovo direttore, la dottoressa Anna Maria Dello Preite, a cui formulo i migliori auguri di buon lavoro per il suo nuovo incarico all’interno della casa circondariale di Viterbo".

