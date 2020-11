Anziano trovato morto nella sua casa nel centro storico di Ronciglione

16 novembre 2020 a

Anziano di 89 anni trovato morto stamani nella sua casa nel centro storico di Ronciglione. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che da giorni non vedevano più l'uomo uscire dalla propria abitazione. Dopo aver riprovato a contattarlo senza successo, i vicini hanno deciso di chiedere l'intervento dei carabinieri. I militari a loro volta hanno chiamato i vigili del fuoco che, intervenuti, sono entrati all'interno della casa trovando l'anziano senza vita. Secondo le prime indiscrezioni la morte dell'89enne sarebbe avvenuta per cause naturali.

