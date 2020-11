Viterbo, cade e si ferisce durante escursione: ragazza soccorsa da eliambulanza

16 novembre 2020 a

Escursione in montagna finita male per una 28enne di Latina infortunata lungo un sentiero a Isola di Castro in provincia di Viterbo. La ragazza è stata recuperata tramite verricello dall’eliambulanza del 118 della Regione Lazio in seguito ad una caduta durante la discesa del sentiero che conduce al fiume Fiora. Nei pressi del luogo dell’incidente è stato verricellato dal tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino il personale sanitario che ha raggiunto la ferita, la ha stabilizzata, imbarellata e trasportata per 300 metri in un punto libero dalla vegetazione. In questo punto è stata dunque recuperata dal tecnico del Soccorso alpino tramite verricello a bordo dell’elicottero ed elitrasportata a Roma.

