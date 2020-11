Viterbo, orario no-stop per i negozi del centro. Cna: "Buona proposta"

16 novembre 2020 a

“In tempi duri per tutti, anche e soprattutto per le imprese, quella di ‘Facciamo centro’ è una buona proposta”. La segretaria della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Luigia Melaragni, plaude all’iniziativa del presidente dell’associazione, Gaetano Labellarte, di aprire i negozi nel cuore della città con orario continuato dalle 10 alle 18,30. “E’ una possibile soluzione - dice Melaragni - che implica anche uno sforzo notevole e un incremento dei costi, ma denota la voglia di rimboccarsi le maniche e fare qualcosa per migliorare la situazione.”. “Facciamo centro” estenderebbe l’orario fino alle 19,30 la domenica, sempre con una pausa pranzo veloce magari nei bar o ristoranti della zona. “Alcuni artigiani del centro storico - continua Melaragni - già hanno messo in pratica l’idea dell’orario continuato, traendone beneficio. La Cna apprezza e sostiene la proposta, la cui applicazione, soprattutto nel fine settimana, sfrutterebbe a favore delle attività del centro la chiusura dettata ai centri commerciali da governo e Regione”.

