Dpcm ristoranti chiusi, nella Tuscia sono in ginocchio duecento agriturismi

16 novembre 2020 a

a

a

Con l’introduzione del nuovo Dpcm è stata nuovamente colpita l’attività di ristorazione e per i 200 agriturismi sparsi nella Tuscia la situazione è ancora più complessa. Per diverse aziende che si trovano lontano dai centri urbani, la fascia gialla in cui è stato inserito il Lazio non è sufficiente a garantire la copertura dei costi e quindi in molti preferiscono chiudere.

“Questi esercizi commerciali - spiega Mauro Pacifici, presidente provinciale Coldiretti- non solo somministrano prodotti, ma li producono attraverso una progettazione e per loro questa è una doppia emergenza. Per esempio, un ristorante specializzato nella preparazione della carne smette semplicemente di acquistarla, un agriturismo, invece, deve continuare ad allevare capi di bestiame continuando a lavorare ed investire. Lo stop forzato della vendita crea un esubero di prodotto che è difficile da piazzare sul territorio rapidamente e senza programmazione. Le aziende diventano vulnerabili sentendosi prese per il collo”.

A livello nazionale, Coldiretti stima un buco di oltre un miliardo per i 24 mila agriturismi distribuiti sul territorio. Un colpo drammatico che costringe alla chiusura più di un’azienda su cinque con la conseguente cancellazione di oltre 140 mila posti a tavola.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.