Viterbo, via libera all'impianto fotovoltaico in località Petrignella. Comune diserta conferenza dei servizi

E meno male che il Comune si sarebbe opposto all’impianto fotovoltaico in località Petrignella, al confine con Montefiascone. Invece, il progetto proposto della società Basic (17,5 ettari di superficie e una potenza 11,937 MWp) si farà. E’ quanto stabilito dalla Direzione regionale all’Ambiente con la determina G13383 del 12 novembre. Un anno fa, quando l’iter per le autorizzazioni doveva ancora partire, il sindaco aveva annunciato il no di Palazzo dei Priori, anche se il parere dei Comuni in questi casi ha spesso un peso relativo. Ma a leggere gli atti pubblicati ora dalla Regione, il Comune in realtà non ci avrebbe neanche provato: alle tre sedute della Conferenza di servizi, Palazzi dei Priori non ha mandato nessuno, mentre hanno risposto sempre all’appello i rappresentanti di Regione, Provincia e Ministero dei Beni culturali, oltre alla società interessata a mettere i pannelli. Di sicuro non c’era nessuno all’ultima, quella decisiva. Applicandosi in questi casi la regola del silenzio-assenso, l’assenza del Comune al voto finale ha avuto lo stesso valore che dire di sì. Insomma, il contrario di quanto promesso..

